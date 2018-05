Aeroporto d’Abruzzo: obiettivo Russia e Nord America

PESCARA – Dal prossimo autunno potrebbero partire alcuni voli per e dal Nord Europa, Nord America e Russia, soprattutto per portare turisti in Abruzzo. Lo ha detto il presidente della Saga, Enrico Paolini. Intanto il 31 maggio sarà riattivato il volo per Catania e, dice Paolini, si potrebbe sfruttare la rotta anche d’inverno per permettere ai Siciliani di venire a sciare sulle nostre montagne.

Oltre ai voli già attivi all’Aeroporto d’Abruzzo: Dusseldorf, Francoforte, Londra, Varsavia, Cracovia, Barcellona, Bergamo, Bruxelles, Malta, Milano, Torino, si pensa a nuove rotte che potrebbero condurre in Abruzzo turisti da diversi paesi del nord Europa, dell’Est, Russia “in primis” con i cosiddetti “nuovi ricchi”, e Nord America, tenendo presente che in Canada, ad esempio, sono decine di migliaia gli Abruzzesi presenti.

Inoltre, entro i prossimi 3 anni, Paolini lancia la sfida: portare gli attuali 600.000 passeggeri dell’Aeroporto d’Abruzzo al milione e per far questo, bisogna lavorare in sinergia con la Regione per un’opera di promozione all’estero.