Carabinieri inseguono i ladri, entrambi in ospedale

PESCOCOSTANZO – Una banda di ladri di origine rumena specializzata nei furti in appartamento è stata protagonista insieme ai carabinieri di un inseguimento lungo le strade dell’Abruzzo montano, tra Campo di Giove e Pescocostanzo.

I romeni sono stati sorpresi mentre stavano tentando di ripulire alcuni appartamenti a Campo di Giove. Dopo un inseguimento, uno dei quattro è stato catturato, mentre gli altri tre complici sono riusciti a fuggire. Il malvivente è finito in ospedale insieme a un carabiniere. Il fatto è accaduto la notte scorsa, attorno alle 4,30.

I ladri avevano preso di mira alcuni appartamenti quando quando sono stati avvistati da un residente che ha dato l’allarme. La banda è fuggita a bordo di un’auto risultata poi rubata a Luco dei Marsi. I militari dell’Arma hanno rintracciato i ladri a Pescocostanzo, dove è iniziato l’inseguimento. Tampinato dall’auto dei carabinieri, il bandito alla guida ha perso il controllo ed è uscito di strada ribaltandosi più volte.

I suoi compagni sono riusciti ad allontanarsi nei campi, mentre lui è stato raggiunto da un militare, con il quale ha ingaggiato una colluttazione per sfuggire all’arresto. Entrambi sono finiti in ospedale, il carabiniere per le ferite riportate ad una mano e ad una gamba, il ladro per le escoriazioni alla testa.