Coronavirus, un solo caso registrato in Abruzzo

PESCARA – E’ il dato più basso mai registrato dall’inizio dell’emergenza. Un solo nuovo caso di coronavirus in Abruzzo. Riguarda la Asl di Teramo. Nessun nuovo caso a Pescara, provincia più colpita del centro Sud Italia. Il totale regionale sale a quota 3.227. Due i decessi più recenti, che portano il bilancio delle vittime a 400. Solo tre le persone ancora in terapia intensiva; 149 quelle in ospedale in condizioni non gravi e 894 in isolamento domiciliare. I guariti, 45 in più nelle ultime ore, salgono a 1.781.

Il nuovo caso, accertato con i test eseguiti dal laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila, è emerso dall’analisi di 1.173 tamponi: è risultato positivo lo 0,08% dei campioni. Anche in questo caso si tratta della percentuale più bassa degli ultimi due mesi. Ieri i positivi erano stati 5 su 1.377 tamponi analizzati (0,3%). Gli attualmente positivi sono 1.046 (-46). Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Abruzzo sono stati eseguiti complessivamente 67.468 test.

Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, 818 alla Asl Lanciano Vasto Chieti, 1.512 alla Asl di Pescara e 651 alla Asl di Teramo.

I decessi più recenti riguardano una 83enne e un 93enne di Pescara.