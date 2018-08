D’Alfonso dà le dimissioni, l’Abruzzo presto al voto

L’AQUILA – Il Presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso è pronto a dimettersi dal suo incarico per ricoprire quello di Senatore: ”Metterò in evidenza che opterò per il Senato e quindi comunicherò conclusa la mia esperienza di presidente della Giunta Regionale. Oggi, mercoledì 8 agosto, comunicherò ufficialmente al presidente del Consiglio Regionale e al presidente del Senato che sarò definitivamente senatore dopo questi 5 mesi”.

Quanto ai tempi burocratici della scelta D’Alfonso ha chiarito che la raccomandata spedita dalla Commissione Gasparri che gli dava tre giorni per decidere sulla incompatibilità ”non mi è ancora arrivata ma ho avuto comunicazione che arriverà domani o dopodomani: la mia lettera di disimpegno è già pronta e spero di renderla nota gia oggi”, ha spiegato D’Alfonso. Dalla data dell’opzione partirà dunque tutta la procedura che dovrà portare l’Abruzzo a nuove elezioni.

Domani a Pescara D’Alfonso terra’ una conferenza stampa per illustrare l’attivita’ svolta nei 50 mesi di legislatura e la delibera con cui si sancisce il passaggio di consegne e la comunicazione con cui conclude l’esperienza di governo alla guida della Regione Abruzzo, attivando la dedizione esclusiva quale Senatore della Repubblica.