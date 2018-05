D’Alfonso farà il senatore, ma non subito

L’AQUILA – Dopo l’accordo tra Lega e M5S per la formazione del Governo, anche il presidente della regione Abruzzo sembra avere le idee più chiare: “Farò il senatore, ma prima porterò a termine alcune opere avviate in Regione”: lo ha detto D’Alfonso, commentando le ultime vicende politiche nazionali circa l’accordo possibile tra Di Maio e Salvini.

La dichiarazione del presidente/senatore è giunta a margine della convenzione firmata questa mattina tra la Regione e i 14 Comuni abruzzesi, beneficiari dei fondi del masterplan per portare a termine opere di riqualificazione e valorizzazione dei centri storici: 140 mila euro per ciascun comune per un totale di 1.960.000 euro.

A beneficiare dei fondi saranno quattordici comuni: Borrello, Civitella del Tronto, Collarmele, Fara San Martino, Gamberale, Gessopalena, Magliano de’ Marsi, Monteferrante, Montenerodomo, Morino, Opi, Tagliacozzo, Taranta Peligna e Villa Santa Maria.