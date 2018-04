Erosione costa, messi in cantiere i primi interventi

PESCARA – L’erosione della costa abruzzese non si ferma. Urgono interventi urgenti, soprattutto in vista della nuova stagione balneare. Questa mattina c’è stato un nuovo appuntamento, dopo quello dello scorso 27 marzo, al Dipartimento delle Opere Marittime e Acque Marine della Regione a Pescara, , relativo agli interventi di somma urgenza da realizzarsi a seguito delle mareggiate dei giorni scorsi che hanno pregiudicato numerosi tratti della regione Abruzzo con considerevole arretramento della linea di costa arrecando anche danni alle strutture balneari e lambendo, in alcuni casi, strade e civili abitazioni.

Alla presenza del Presidente della Giunta Regionale Luciano D’Alfonso, del Dirigente del Servizio Opere Marine Regionale Franco Gerardini, dell’Ing. Iamenna, dei Sindacati di Categoria “SIB Confcommercio” con Riccardo Padovano e “FIBA Confesercenti” con Giuseppe Susi ed Antonio Latorre ed alcuni Imprenditori Balneari dei Comuni di Francavilla al Mare, Silvi, Pineto e Casalbordino, si è convenuti di ripartire i 500.000 € di fondi stanziati per interventi di somma urgenza, per i litorali fortemente penalizzati dove saranno effettuati interventi di ripascimento morbido, convogliando la sabbia presente sui fondali antistanti dal largo verso la riva, mediante idrovore come avviene in questi giorni nel Comune di Alba Adriatica. Si procederà mediante tre appalti differenti:

– € 180.000,00 + iva con Ente Appaltante Regione Abruzzo per i Comuni di Pineto, Silvi e Roseto degli Abruzzi;

– € 150.000,00 + iva con Ente Appaltante Regione Abruzzo per il Comune di Francavilla al Mare limitatamente a circa 600 m di costa a partire dal confine con Pescara;

– € 80.000,00 + iva con Ente Appaltante Comune di Casalbordino cui si aggiungeranno ulteriori € 100.000,00 già stanziati dallo stesso Comune per la problematica erosiva.

Nel corso della riunione sono stati definiti anche i tempi degli interventi: entro il 25 aprile 2018 saranno definiti gli aspetti amministrativi e burocratici, successivamente i lavori saranno appaltati e conclusi entro l’inizio della prossima stagione balneare in modo da garantire l’allestimento delle spiagge interessate. Infine si è appreso che sulla banchina del Molo di Levante del Porto Canale di Pescara sono in corso, da alcuni giorni, le caratterizzazioni dei sedimenti da parte dell’ARTA per verificare la loro compatibilità con il ripascimento delle spiagge. S

e le verifiche dovessero dare esito positivo, la Regione Abruzzo destinerà tale materiale per il restante territorio del Comune di Francavilla al Mare che presenta molte zone compromesse negativamente, con strutture balneari praticamente in acqua e spiagge ridotte a zero, analogamente a quanto avvenuto, lo scorso anno, tra i Comuni di Vasto e Casalbordino.