Gli autobus abruzzesi resteranno a Tiburtina

L’AQUILA – Arrivano buone notizie per pendolari e studenti abruzzesi: infatti non ci sarà nessun trasferimento della stazione autobus dalla Tiburtina all’Anagnina. Con 32 voti a favore, zero contrari e zero astenuti, oggi pomeriggio il Consiglio Comunale di Roma si è espresso sull’opportunità di mantenere in zona Tiburtina la stazione di autobus, allontanando in maniera definitiva la possibilità di un trasferimento nel quartiere Anagnina.

Ad annunciarlo in una nota lo stesso assessore alla mobilità Linda Meleo che, alla luce della votazione di oggi pomeriggio, ha reso noto che la stazione non sarà trasferita. Esultano i rappresentanti della Regione Abruzzo, ma anche tantissimi sindaci, nonché imprenditori e parti sociali i quali avevano avviato una dura battaglia con tanto di manifestazione pubblica le scorse settimane proprio nel piazzale della stazione.