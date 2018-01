L’Abruzzo avrà 14 deputati e 7 senatori

L’AQUILA – Qualche mistero, almeno per la maggioranza dei cittadini, comincia ad essere svelato. Infatti in Gazzetta Ufficiale sono state rese note le tabelle per quel che riguarda la distribuzione dei seggi in via delle elezioni del 4 marzo, le prime con il sistema “Rosatellum”.

All’Abruzzo saranno assegnati 14 deputati e 7 senatori. La piu’ popolosa è invece la Lombardia. Con le tabelle pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale si stabilisce che alla Lombardia spettano 102 deputati (di cui 37 con l’uninominale) e 49 senatori (di cui 18 con l’uninominale). Al Lazio andranno 58 deputati e 28 senatori; alla Campania 60 deputati e 29 senatori; alla Sicilia 52 deputati e 25 senatori; al Piemonte 45 deputati e 22 senatori; al Veneto 50 deputati e 24 senatori; alla Puglia 42 deputati e 20 senatori; alla Valle d’Aosta 1 deputato e 1 senatore; al Trentino Alto Adige 11 deputati e 7 senatori; al Friuli Venezia Giulia 13 deputati e 7 senatori; alla Liguria 16 deputati e 8 senatori; all’Emilia Romagna 45 deputati e 22 senatori; alla Toscana 38 deputati e 18 senatori; all’Umbria 9 deputati e 7 senatori; alle Marche 16 deputati e 8 senatori; al Molise 3 deputati e 2 senatori; alla Basilicata 6 deputati e 7 senatori; alla Calabria 20 deputati e 10 senatori; alla Sardegna 17 deputati e 8 senatori. Nelle circoscrizioni estere all’Europa andranno 5 deputati e 2 senatori; al Sudamerica 4 deputati e 2 senatori; al Nordamerica 2 deputati e 1 senatore; ad Africa-Asia-Oceania 1 deputato e 1 senatore.