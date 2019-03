L’Abruzzo ha una nuova Giunta Regionale

L’AQUILA – La Giunta regionale è pronta. Il presidente della Regione Marco Marsilio ha ufficializzato, oggi pomeriggio, a Pescara, i nomi degli assessori e le deleghe. Quattro assessorati alle Lega e la presidenza del Consiglio a Forza Italia.

Nomi e deleghe sono stati stabiliti, la scorsa notte a Roma, al termine di un doppio incontro tra Lega e Forza Italia.

I nuovi assessori della Lega sono quattro: Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta con deleghe all’agricoltura, caccia, riserve e montagne, sistema idrico e ambiente, Nicola Campitelli , assessore all’urbanistica e territorio, Nicoletta Verì, sanità e servizi sociali e al teramano Piero Fioretti, come esterno, sono state attribuite le deleghe al lavoro, formazione e scuola.

Per Forza Italia Mauro Febbo diventa assessore alle Attività produttive e turismo, Umberto D’Annuntiis è il nuovo sottosegretario di giunta con deleghe alle Infrastrutture, Trasporti e Lavori pubblici e Lorenzo Sospiri è il presidente del Consiglio regionale. Guido Quintino Liris è l’assessore al Bilancio ed è esponente di Fratelli d’Italia, partito del governatore Marsilio il quale tiene per sé le deleghe alla Ricostruzione, alla Protezione civile e alle Politiche europee.

Ora in consiglio regionale dovrebbero entrare i primi dei non eletti: i leghisti Antonietta La Porta per L’Aquila, Luca De Renziis per Pescara e Fabrizio Montepara (sindaco di Orsogna) per Chieti. Per Fratelli d’Italia il consigliere supplente sarà Mario Quaglieri, ex sindaco di Trasacco.