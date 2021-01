L’Abruzzo in zona gialla dopo le festività?

L’AQUILA – Dopo Capodanno restiamo siamo in zona rossa fino al 7 gennaio, tranne lunedì 4 gennaio, quando la fascia sarà arancione e partiranno i saldi nella nostra regione. Oggi e domani, 3 gennaio in Italia, Abruzzo compreso, saranno ancora in vigore le regole previste dal decreto che – oltre al coprifuoco ordinario tra le 22 e le 5 – introduce misure restrittive per i giorni prefestivi e festivi.

Gli spostamenti, come ormai è prassi consolidata, sono consentiti solo per motivi di lavoro, di necessità e di salute e devono essere inseriti nella necessaria autocertificazione. Sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione e nel limite massimo di due persone. Oltre alle farmacie e agli alimentari, resteranno aperti solo i negozi che vendono generi di prima necessità. L’autocertificazione deve essere portata sempre con sé per spostamenti e visite ai congiunti. La veridicità delle auto dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Dal 7 gennaio l’Italia torna a dividersi in zona rossa, zona arancione e zona gialla con regole diverse tra le varie regioni a seconda delle fasce disegnate dal report Iss. L’Abruzzo e il presidente Marsilio sperano nella zona gialla dopo il 7 che consente di allentare le misure anche se la guardia deve sempre essere alta per raffreddare la curva dei contagi. Intanto i commercianti confidano nei saldi per cercare di recuperare almeno una parte delle perdite. Sono soprattutto alcune attività le più penalizzate, come l’abbigliamento, ad esempio. La sfida è con i grandi colossi delle piattaforme di vendita on line e l’invito degli esercenti è il ritorno all’acquisto nei negozi di prossimità.