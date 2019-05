Maltempo insolito, neve in quota in Abruzzo

L’AQUILA – A maggio la neve. Proprio così. La forte ondata di maltempo è arrivata anche in Abruzzo. Erano esattamente 62 anni che sull’Italia non si abbatteva una simile ondata di freddo in piena primavera. Secondo i meteorologi l’ultima neve a bassa quota in questa stagione risale nel nostro Paese al 5 maggio 1957. La neve è comparsa in questo mese di maggio su numerosi centri dell’interno della nostra regione.

L’ondata di maltempo ha cominciato ad abbattersi sull’Italia nelle prime ore del mattino di ieri domenica 5 maggio, a partire dalle regioni settentrionali e già alle 12,00 il fronte di aria artica ha raggiunto gran parte delle regioni centrali. L’ondata di maltempo proseguirà per tutta la giornata di oggi lunedì 6 maggio, soprattutto con piogge e temporali.

Si prevede un intenso peggioramento soprattutto nelle zone montane, con rovesci e temporali anche accompagnati da grandinate; nevicate sull’Appennino fino a quote collinari. Sui social tante le immagini ed i video pubblicati per documentare l’insolita nevicata.