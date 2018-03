Metanodotto Snam, tutto procede secondo i piani

SULMONA – L’iter burocratico per la realizzazione del metanodotto Sulmona-Foligno avanzata dalla Snam rete Gas Spa procede spedito. Il Ministero dello sviluppo economico ha rimesso al Consiglio dei Ministri l’istanza per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio della struttura.

Al riguardo il dipartimento ha, anche, indetto una riunione istruttoria per mercoledì 4 aprile alle 11.30, in Via Mercede a Roma, alla quale ha invitato principalmente tutti gli enti interessati, in particolare i rappresentanti delle Regioni Abruzzo, Marche ed Umbria, i comuni sui cui territori dovrebbe passare il metanodotto ed i ministeri dell’ambiente e dei beni culturali. La che ha così commentato, con un post:

“Dopo l’approvazione definitiva della Centrale di Compressione del 7 marzo – ha commentato sui social il sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino – arriva anche la convocazione per il metanodotto. Un governo dimissionario che però tira dritto addirittura al di fuori degli affari correnti. Oggi il Parlamento è insediato ed i nostri rappresentanti a Roma faranno la propria parte. Noi non molleremo un millimetro”