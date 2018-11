Regione Abruzzo, tagli in vista agli stipendi dei politici

L’AQUILA – Un progetto di legge sul contenimento della spesa che unifica i testi finora presentati e approvati sui tagli dei vitalizi e sul divieto di cumulo degli stessi è stato approvato in Commissione Bilancio a maggioranza. Unico voto contrario quello del consigliere regionale di Forza Italia Gianni Chiodi, ex presidente della Regione, e con il consigliere di Regione Facile Alessio Monaco, che non ha partecipato al voto.

La commissione ha esaminato la tematica dopo che il governo nazionale ha annunciato l’imposizione alle Regioni della riduzione dei vitalizi, pena il taglio dell’80% dei trasferimenti statali ai Consigli regionali inadempienti. La misura sarà inserita nella prossima legge di stabilità.

Il provvedimento potrebbe essere inserito fuori sacco all’ordine del giorno dell’assemblea regionale: la votazione non è sicura perché tra le forze politiche non c’è accordo sul valore indifferibile e urgente del provvedimento dal momento che non c’è ancora una norma che lo impone.

Nel centrosinistra l’orientamento è quello di approvare, ma di rinviare l’esecutività della stessa. Il Movimento Cinque Stelle ha chiesto subito l’approvazione. Nel testo si prevede l’esenzione dal taglio per i vitalizi fino all’importo lordo di 1.500 euro mensili; la riduzione del 9 per cento degli importi mensili che vanno da 1.501 a 3.500 euro, del 12 per cento per vitalizi da 3.501 a 6.000 euro e del 25 per cento per gli importi di oltre i 6.000 euro.

Le riduzioni si applicano anche agli assegni di reversibilità. In riferimento al cumulo degli assegni, c’è il divieto di vitalizio e reversibilità con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o assessore regionale. In precedenza, i provvedimenti sul taglio dei vitalizi in essere e maturati firmata dal presidente del consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio (Pd), e sul divieto di cumulo, presentata dai penstastellati, approvati dalla commissione bilancio, non sono mai stati discussi dall’assemblea regionale.