Annamaria Tabellione, la morte resta un mistero

BOLOGNANO – Purtroppo il corpo della donna trovato sulla spiaggia di Termoli era quello della 55enne scomparsa da Bolognano. Il cadavere, completamente vestito ma con gli indumenti bagnati e con al collo una catena con un pendente, era riverso sulla sabbia.

Ora la Polizia di Termoli è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed in particolare le ultime ore della donna prima della sua scomparsa. L’auto con la quale si è allontanata da casa la Tabellione non è stata ancora trovata. Intanto il dirigente del Commissariato Vincenzo Sullo che procede con l’inchiesta sottolinea: “in questo momento tutte le ipotesi sono aperte”.

Il Procuratore capo di Larino Antonio La Rana conferma all’Ansa l’apertura di un fascicolo contro ignoti. “Non è ancora stata fissata la data dell’autopsia in quanto dobbiamo tenere conto del lavoro condotto a Pescara sulla scomparsa della donna – ha spiegato il capo degli inquirenti frentano – verificare se esiste un fascicolo e se ci sono o meno indagati. In ogni caso l’esame autoptico si farà entro qualche giorno visto che già oggi potremmo avere delle risposte ufficiali”.

Prima del ritrovamento, l’allarme è stato dato da una persona che stava passeggiando lungo la spiaggia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 del Molise, gli agenti del commissariato di Termoli e gli ufficiali della capitaneria di porto. Il ritrovamento è avvenuto all’altezza del lido “La Lampara”. Giunto sul posto anche il medico legale. Le indagini sono coordinate dal vicequestore Vincenzo Sullo.

Annamaria Tabellione era scomparsa dalla frazione Musellaro lo scorso 9 febbraio. Il corpo è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale San Timoteo della città adriatica, dove il medico legale eseguirà una ricognizione esterna. Sul cadavere sembrerebbero non esserci segni evidenti di violenza. L’ipotesi del decesso formulata al momento è l’annegamento. È stata comunque disposta l’autopsia, e gli investigatori del commissariato di Termoli hanno sentito i familiari per ricostruire le ultime ore prima della scomparsa della donna.

Annamaria Tabellione, sposata e madre di due figli, fece perdere le sue tracce venerdì scorso, quando alle 4.30 del mattino si allontano da casa a bordo della sua auto, una Renault Clio, vecchio modello, di colore rosso. Secondo la denuncia fatta ai carabinieri la donna aveva con sé il cellulare, che risulta spento, e la borsa con documenti ed effetti personali. Non si esclude che il corpo possa essere arrivato via mare sulla spiaggia nord di Termoli dall’Abruzzo.