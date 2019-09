Scuola al via, Mattarella in Abruzzo incontra gli studenti

L’AQUILA – E’ tutto pronto all’Aquila per accogliere il capo dello stato Sergio Mattarella in una giornata memorabile per il capoluogo regionale colpito dal terremoto nel 2009 e intitolata “Tutti a scuola”, proprio a richiamare il diritto di tutti i bambini ad andare a scuola come prevede ll’articolo 34 della costituzione Italiana che celebra la scuola aperta a tutti. Mille studenti da tutta Italia accoglieranno oggi pomeriggio il capo dello Stato, che sarà all’Aquila per inaugurare l’anno scolastico.

Ci sarà anche un presidio della Flc Cgil e dei movimenti studenteschi e associazioni ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, laddove sorge uno dei più estesi poli provvisori delle scuole aquilane. La Mariele Ventre è una delle più grandi e popolose aquilane, con circa 700 iscritti. E mente dal presidio si alzeranno le voci di chi denuncerà lo stallo in cui si trova la ricostruzione scolastica aquilana, ancora quasi tutte le scuole elementari e medie sono infatti nei Musp, i moduli a uso scolastico provvisorio, il capo dello Stato saluterà gli studenti.

Una giornata intensa, per Mattarella, che arriverà intorno alle 16 accompagnato dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramnonti. L’Aquila è stata scelta, nel decennale del terremoto del 6 aprile 2009, per ricordarne la tragedia e la volontà di rinascita. E nell’occasione, prima dell’inizio della cerimonia, il Ministro Fioramonti consegnerà una medaglia a tutta la comunità scolastica del capoluogo abruzzese per premiarne il coraggio e l’impegno nelle difficoltà post-sisma. Prima di arrivare alla Mariele Ventre, il capo dello STato renderà omaggio in forma privata agli alunni e agli studenti vittime del terremoto, visitando il monumento a loro dedicato all’ingresso del polo scolastico di Collesapone.

Poi, raggiungerà la scuola prescelta per l’inaugurazione-. La cerimonia sarà trasmessa in diretta, dalle 16.30 alle 18.45 su Rai Uno, nel corso della trasmissione “Tutti a scuola.” Intanto, davanti alla Mariele Ventre, per tutta la giornata stazionerà il camper di “Una vita da social”, la campagna educativa itinerante sui temi del social network e del cyberbullismo realizzata dalla Polizia Postale in collaborazione con il ministero dell’Istruzion e la Polizia di Stato .