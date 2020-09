Scuola, anche l’Abruzzo avrà i banchi singoli

L’AQUILA – Quasi centomila banchi singoli, per la precisione 88.100, sono destinati alle scuole dell’Abruzzo. Presto saranno consegnate anche sedie e sedute innovative. A comunicare l’arrivo dei nuovi arredi è Gianluca Castaldi, sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento: “La riapertura delle scuole in sicurezza è una sfida enorme per il nostro Governo, lo sforzo organizzativo per la produzione e la logistica degli strumenti necessari ci ha impegnato senza sosta: grazie a questa grande operazione, sono in distribuzione nelle scuole abruzzesi 88.100 banchi singoli, 35.989 sedie e 27.432 sedute innovative. Per fare alcuni esempi: ci sono 100 banchi e 100 sedie per la Scuola Primaria G. Spataro di Vasto, 50 sedute innovative per l’Istituto Omnicomprensivo R.Mattioli S.D’Acquisto di San Salvo, altrettante per il Mario Bosco di Lanciano”.

Castaldi replica anche alle critiche ricevute dal Governo su presunti ritardi: “Oltre ai problemi legati all’emergenza causata dalla pandemia di Coronavirus, stiamo recuperando in pochi mesi delle carenze strutturali dovute a decenni di cattiva gestione della scuola pubblica. A certa propaganda fatta di falsità clamorose, una propaganda che non si fa scrupolo nemmeno a strumentalizzare i nostri bambini, stiamo rispondendo con i fatti, con i numeri, col lavoro quotidiano e silenzioso negli uffici dei Ministeri.”