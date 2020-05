Serie B, i club vogliono giocare

PESCARA – C’è la volontà di ripartire in Serie B. Il presidente Mauro Balata ha organizzato i lavori in modo che potesse soddisfare le esigenze di tutti i club dal punto di vista sanitario ed economico. In assenza del protocollo aggiornato gli allenamenti, intanto, dovrebbero proseguire in forma individuale anche dal 18 maggio.

L’assemblea, si è svolta anche alla presenza di esponenti del mondo scientifico come il Dott. Zeppilli della FIGC e dell’Avvocato Desiree Bellia in rappresentanza della Fifa per alcune linee guida sul piano economico relativo alla scadenza dei contratti e alla finestra di mercato, ha ribadito ancora una volta la volontà di riprendere le attività agonistiche. Ora la palla passa alla FIGC e poi al Ministro Spadafora.