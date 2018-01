Teatro, le migliori compagnie abruzzesi in dieci appuntamenti

CHIETI – La Rassegna di Teatro Dialettale “Premio Marrucino 2018″, prenderà il via venerdì 19 gennaio alle ore 21. L’iniziativa è organizzata dalla Deputazione Teatrale Teatro Marrucino in collaborazione con la Fita Abruzzo (Federazione Italiana Teatro Amatori – Comitato Regione Abruzzo) presieduta dal Presidente Antonio Potere per dare spazio alle compagnie amatoriali abruzzesi che, con passione ed impegno, contribuiscono a salvaguardare e valorizzare un importante patrimonio linguistico collettivo.

La giuria tecnica, presieduta dal Prof. Massimo Pasualone e composta da Alberto Cremonese, Giovanna Di Felice, Maria Laura Di Petta e Ugo Iezzi, avrà l’arduo compito di aggiudicare i seguenti premi: la migliore regia, la migliore attrice protagonista, il migliore attore protagonista, la migliore ricerca linguistica e assegnerà il premio più ambito ovvero il Premio Marrucino 2018 allo spettacolo migliore sul piano drammaturgico, registico ed interpretativo; sulla base del giudizio espresso dal pubblico sarà invece conferito il Premio della Giuria Popolare.

Si inizia quindi con la Compagnia “Theatre Ensemble” di Torino Di Sangro, vincitrice della Rassegna “Aspettando il Premio Marrucino 2017″ in ex equo con la Compagnia “Da grande voglio crescere” di Chieti, che porterà in scena la commedia “Lu lette gna te le fiè” di Antonio Fantini con la regia di Rocco Silvestri, giovedì 1 febbraio la Compagnia “Arianna” di Sulmona con la commedia “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta con la regia di Marisa Zurlo, venerdì 16 febbraio la Compagnia “Ars Magistra” di Filetto si esibirà con “Lu rusticone” scritto e diretto da Fabio Di Cocco, venerdì 2 marzo la Compagnia “I giovani amici del teatro” di Pescara con la commedia “Camine che te camine… ecche che t’arposte lu destine” scritto e diretto da Paolo Crisante, venerdì 16 marzo la Compagnia “I Sestini” di Teramo porterà in scena lo spettacolo “N’upirazione a la banche e une a l’uspidale” di Antonio Capuani e diretto da Angelo Del Sordo, venerdì 23 marzo la Compagnia “Da grande voglio crescere” di Chieti con lo spettacolo “Le baruffe” tratto da “Le baruffe chiozzotte” di Carlo Goldoni, adattamento di Sandro Cianci con la regia di Carmela Caiani, venerdì 6 aprile la Compagnia “Le Muse” di Castelnuovo Vomano con la commedia “…Scine, none… ni sacce!” scritto e diretto da Marina Di Carluccio, venerdì 20 aprile sarà la volta della Compagnia “Atriana” di Atri con l’ultimo spettacolo in concorso intitolato “La piazze annasconne… ma nen perde” scritto e diretto da Giancarlo Verdecchia.

Per celebrare uno dei grandi maestri del teatro italiano nell’anno del Bicentenario del Teatro Marrucino, la Compagnia “La Fenice” di Teramo renderà omaggio a Eduardo De Filippo con “Non ti pago”, il celebre testo scritto dal commediografo napoletano nel 1940. Lo spettacolo, fuori concorso e fuori abbonamento, sarà rappresentato venerdì 27 aprile alle ore 21 con un biglietto d’ingresso speciale di 200 centesimi con la regia di Mariano Mancini.

A chiudere la rassegna, sabato 5 maggio dopo la cerimonia di premiazione del Premio Marrucino, sarà lo spettacolo fuori concorso “Lu ‘mbise” rappresentato dalla Compagnia “I Marrucini” di Chieti diretto da Antonio Potere.

A conferma del ruolo del Teatro Marrucino nell’ambito del teatro amatoriale, da venerdì 4 a domenica 6 maggio il Consiglio Federale Nazionale Fita alla presenza del Consiglio Direttivo e di tutti i Presidenti Regionali, ha deciso di riunirsi a Chieti al foyer storico per lanciare in quell’occasione nuove iniziative di questa forma di spettacolo dal vivo, che riscontra in tutto il territorio italiano un pregevole successo e una forte attenzione del pubblico.