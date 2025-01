Aeroporto d’Abruzzo, nuove destinazioni in arrivo

PESCARA – L’aeroporto d’Abruzzo punta al rilancio. Come ? Inserendo nuove rotte. Ci sarà anche un nuovo aereo con base all’Aeroporto d’Abruzzo, che fa salire il totale a due; cinque nuove rotte, che portano il totale a 19; incremento delle frequenze su cinque collegamenti già esistenti; volo giornaliero per Torino e due voli giornalieri per Milano Malpensa; 100 milioni di euro aggiuntivi di investimento per un totale di 200 milioni; supporto a oltre 950 posti di lavoro, tra diretti e indotto.

E’ questo il riassunto del futuro dello scalo abruzzese. La crescita è dovuta all’eliminazione della tassa addizionale comunale, per volontà della Regione Abruzzo. Le nuove rotte sono Breslavia (Polonia), Cagliari, Kaunas (Lituania), Milano Malpensa e Valencia; il totale dei collegamenti per l’estate, al via a fine marzo e al culmine a giugno, sale così a 19. Si stima che il numero annuo dei passeggeri per lo scalo aumenterà del 30%, superando il milione.