Aeroporto d’Abruzzo, in estate aumentano le destinazioni

PESCARA – Saranno 17 i collegamenti nei mesi estivi in partenza r in arrivo dall’aeroporto di Pescara. Ryanair opera i seguenti voli: Catania, Milano Bergamo Orio al Serio, Trapani, Malta, Cracovia, Londra Stansted, Praga, Bucarest, Barcellona Girona, Düsseldorf, Francoforte Hahn, Memmingen, Bruxelles Charleroi, Alghero e Torino. Con Wizzair, invece, il collegamento è con Tirana, e Lussemburgo con Luxair.

La stagione estiva anche quest’anno vede Abruzzo Airport offrire un’ampia varietà di destinazioni capaci di intercettare tanti turisti sul nostro territorio, ma anche di portare in Italia e all’estero i viaggiatori che scelgono di partire dall’aeroporto abruzzese. Il lavoro è costante per mantenere i grandi numeri che in questi anni sono stati costantemente in crescita nel nostro scalo.

Il 2023 si è chiuso con un numero di 872.701 viaggiatori, in aumento rispetto al 2022, del 21.9 per cento. I primi 3 mesi del 2024 sono più o meno in linea con lo stesso periodo del 2023, con 128.089 passeggeri, in lieve flessione rispetto ai circa 131 mila passeggeri del 2023, ma il mese di marzo 2024 si è chiuso con 51.255 passeggeri, in aumento rispetto allo stesso mese del 2023 del 2,7 per cento.