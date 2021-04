L’Abruzzo entra in zona gialla, primi passi verso la normalità

L’AQUILA – L’Abruzzo si tinge di giallo. In zona rossa restano solo 11 comuni. “Siamo a 0.84 – annuncia il presidente Marsilio – pressoché nella media nazionale. In questa settimana la provincia di Pescara avrebbe registrato parametri da zona bianca. È sotto i 50 casi per centomila abitanti su base settimanale. L’intero Abruzzo è sceso sotto 100. È un dato importante. Ci sono, però, delle situazioni da tenere sotto controllo. La riapertura delle scuole sta provocando i primi focolai. Con la riapertura in programma lunedì bisognerà tenere sempre alta la guardia”.

Di seguito l’elenco completo dei comuni in zona rossa e quelli che escono dalle misure restrittive.

Le province di Chieti e di Pescara non hanno comuni soggetti a restrizioni.

Provincia di L’Aquila: escono dalle restrizioni i comuni di Avezzano, Celano, Carsoli, Magliano dei Marsi, Civitella Roveto, Luco dei Marsi, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Prata d’Ansidonia, Caporciano, Roccacasale, Collarmele e Navelli.

I nuovi Comuni in zona rossa sono Capitignano e Oricola.

Restano in zona rossa i Comuni di: Sante Marie, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Barisciano, San Pio delle Camere.

Provincia di Teramo: escono dalle restrizioni i Comuni di Nereto, Campli, Morro d’Oro, Ancarano e Mosciano Sant’Angelo.

Rimangono in zona rossa i Comuni di Giulianova, Torricella Sicura e Castellalto a cui si aggiunge il Comune di Martinsicuro.

Domenica 25 aprile Open day vaccinazione Astra zeneca over 60. Nelle 8 sedi vaccinali della provincia aquilana previa adesione negli uffici comunali. Sindaci pre allertati. Per le scuole superiori la percentuale sarà del 70% in presenza anche nelle zone rosse. Un accordo preso con le istituzioni scolastiche. Verrà, invece, garantito il 100% per l’ultimo anno salvo i casi particolari ( focolaio etc ).

“La campagna vaccinale deve procedere in modo più spedito. Il Generale Figliolo – dichiara Marsilio – ha annunciato una distribuzione importante di dosi. Ci ha chiesto di arrivare entro il 29 con l’obiettivo nazionale di 500 mila dosi complessive, noi dovremmo farne più di 11 mila. Le Asl si stanno organizzando. Tutte queste rinunce su Astrazeneca sono assolutamente ingiustificate. Rischiano di azzoppare una campagna vaccinale che è l’unica vera arma che abbiamo per mettere in sicurezza il territorio e i cittadini. Tutte le autorità mediche e sanitarie hanno confermato che si tratta di vaccini sicuri”.