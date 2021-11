Abruzzo: contagi in aumento, ma la zona gialla resta lontana

L’AQUILA – Crescono sempre di più i contagiati in Abruzzo. I numeri sono praticamente raddoppiati superando le 350 unità ma l’Abruzzo non rischia, al momento, di tornare in zona gialla: lo ha detto questa mattina alla stampa il presidente della Regione Marco Marsilio. Mentre si allarga il fronte dei governatori italiani che chiedono di applicare eventuali restrizioni solo ai non vaccinati Marsilio, in vista della Conferenza Stato-regioni convocata dal ministro Mariastella Gelmini, spiega che preoccupa l’aumento dei contagi e per domani ha convocato l’Unità di Crisi. Un Green pass «rafforzato» solo per i vaccinati e per le attività ricreative nelle regioni che cambieranno colore.

“L’Abruzzo al momento non rischia di uscire dalla zona bianca – evidenzia Marsilio – ma a livello nazionale si lavora nella direzione di premiare chi è vaccinato, evitando di porre l’accento su penalizzazioni ai non immunizzati”. Un’ipotesi potrebbe essere quella di consentire attività ricreative solo a chi è vaccinato se si verifica un cambio di colore della regione. Ad esempio se scatta il giallo c’è il limite di quattro persone a tavola, misura che creerebbe problemi ai ristoratori in vista delle festività natalizie ormai vicine. Un documento del governo potrebbe consentire a chi è vaccinato di sforare il limite. Analogo discorso varrebbe per la zona arancione dove le restrizioni sono severe, con coprifuoco e chiusura degli impianti sciistici.