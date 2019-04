Comune Pescara, il candidato lo deciderà il Pd regionale

PESCARA – Si è riservano alcuni giorni di tempo il PD regionale. Poi, come concordato con la segreteria nazionale, saranno riavviate le consultazioni con gli altri partiti e movimenti politici e civici per la scelta del candidato sindaco di Pescara. Lo rende noto il segretario regionale del PD, Renzo Di Sabatino, che per lunedì ha convocato una riunione con i massimi livelli politici e istituzionali del PD Abruzzo, alla quale parteciperanno anche i responsabili nazionali per le elezioni amministrative del 26 maggio.

“Fino alla definizione delle trattative, l’unico organo abilitato a esprimere la posizione ufficiale del partito è la segreteria regionale,” taglia corto Di Sabatino che è intervenuto sul caos in cui è piombato il centrosinistra pescarese alle prese con la scelta del candidato sindaco.