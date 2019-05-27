Elezioni Europee: M5S primo in Abruzzo, poi Lega e Pd

L’AQUILA – Nella circoscrizione Sud dov’è incluso l’Abruzzo il M5S resta il primo partito, avvicinato dalla Lega. Bene anche il Partito Democratico, anche se al di sotto della media nazionale. Forza Italia invece va oltre il 12 per cento.
Questi i risultati:
MOVIMENTO 5 STELLE 29,17
LEGA SALVINI PREMIER 23,45
PARTITO DEMOCRATICO 17,85
FORZA ITALIA 12,28
FRATELLI D’ITALIA 7,56
+EUROPA 3,14
LA SINISTRA 2,02
EUROPA VERDE 1,68
E queste sono le preferenze:
M5S
GEMMA CHIARA MARIA 84.516
FERRARA LAURA 76.878
PEDICINI PIERNICOLA 56.520
D’AMATO ROSA 38.164
ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA 35.771
FURORE MARIO 31.704
RANIERI GIANLUCA 27.644
DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO 25.900
NAPOLITANO LUIGI 23.297
PELUSO MARIANO 22.845
DELLA VALLE DANILO 20.978
FARINA ENRICO 19.519
GENTILE STEFANIA 18.929
DI NINO VALERIA 18.110
AVALLONE VITO 17.505
DI MATTEO ANTIMINA 13.817
RESCIGNO MICHELA 11.535
PULPITO FRANCA 8.443
LEGA SALVINI PREMIER:
SALVINI MATTEO 348.161
CASANOVA MASSIMO 64.415
CAROPPO ANDREA 50.314
VUOLO LUCIA 40.913
GRANT VALENTINO 35.557
SOFO VINCENZO 31.612
DE BLASIS ELISABETTA 26.415
TOMMASETTI AURELIO 23.770
SAPIGNOLI SIMONA 19.852
CERRELLI GIANCARLO 18.959
ANTELMI ILARIA 18.031
LELLA ANTONELLA 17.176
SGRO NADIA 11.116
D’ALOISIO ANTONELLO 10.362
PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA 10.321
CALDERANO DANIELA 9.137
STAINE EMMA 8.701
PETRONI LUIGI ANTONIO 6.689
PD:
ROBERTI FRANCO 145.184
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 81.611
COZZOLINO ANDREA 79.653
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 77.608
GENTILE ELENA 77.241
CAPUTO NICOLA 71.345
PAOLUCCI MASSIMO 57.624
CERRONI CATERINA 34.046
PETRONE ANNA 33.852
STOMEO IVAN 29.960
IACUCCI FRANCESCO ANTONIO 23.461
NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO 22.744
BALLO GERARTA DETTA GERI 20.935
MARRO ANNA 16.659
BRIENZA NICOLA 11.251
KECHOUD LEILA DETTA LEILA 9.291
VERDOLIVA MARIELLA 7.062
PICCIRILLI EDUARDO MARIA 6.039
FORZA ITALIA:
BERLUSCONI SILVIO 183.650
PATRICIELLO ALDO 80.789
MARTUSCIELLO FULVIO 46.301
CESA LORENZO 41.365
MATERA BARBARA 35.497
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO 25.206
MAGLIOCCA GIORGIO 21.350
PEDA’ GIUSEPPE 21.011
CALIGIURI FULVIA MICHELA 20.274
CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY 18.028
MUSSOLINI ALESSANDRA 16.751
PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA 10.823
DE DONATO BEATRICE 8.802
D’ANTINI FILOMENA DETTA MENA 8.003
DI SALVATORE PAOLA 7.629
ILARDI ANTONIO 4.472
CICCOPIEDI LEONARDO 2.450
BELLAME CARMELA DETTA CARMEN 1.785
FRATELLI D’ITALIA
MELONI GIORGIA 126.583
FITTO RAFFAELE 86.882
NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS 51.049
RESCIGNO CARMELA 42.455
MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO 20.961
GEMMATO MARCELLO 16.092
MELE STELLA 15.295
TOZZI UGO 13.404
AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO 12.509
RONGHI SALVATORE 10.817
QUAGLIERI MARIO 6.661
LAGROTTA MARIA ROSARIA 5.745
TISCI ANTONIO 5.159
LETIZIA MARIA 4.880
VINCI LUCREZIA 4.731
GENTILE ISABELLA 3.279
D’URBANO MARGHERITA 2.843
SICILIANO ALESSANDRA 350