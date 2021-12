Elezioni Province, l’Abruzzo ha i suoi nuovi presidenti

L’AQUILA – All’Aquila riconfermato l’uscente Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro. Invece i sindaci di Montesilvano Ottavio De Martinis e di Vasto Francesco Menna sono i nuovi presidenti delle Provincia di Pescara e Chieti. A Teramo si è votato soltanto per il rinnovo del Consiglio provinciale.

In tre delle quattro Province abruzzesi si è votato per eleggere il presidente e il nuovo consiglio a 12 componenti mentre a Teramo dove il presidente Diego di Bonaventura, resterà in carica un altro anno, solo per rinnovare il consiglio. A votare sono stati soltanto i sindaci e i consiglieri in carica, nei 108 comuni della Provincia dell’Aquila, nei 104 del Chieti, dei 46 di Pescara e 47 di Teramo.

A Pescara il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, della Lega, ha prevalso, con 60.344 voti, su Alessandro D’Ascanio, sindaco di Roccamorice, del Partito democratico che ne ha ottenuti 31.203. Ad eleggerlo i sindaci e consiglieri in carica dei 46 Comuni del Pescarese.

All’Aquila è stato riconfermato con 49.600 voti, il presidente uscente, il sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso, candidato del centrodestra, sfidato dal sindaco di Tagliacozzo, civico appoggiato dal centrosinistra, Vincenzo Giovagnorio che ha ottenuto 42.681 .

A Chieti, lo spoglio è stato effettuato questa mattina e , come da previsioni, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, del Partito democratico, ha prevalso con uno scarto di circa 10mila voti sul sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, candidato del centrodestra.

In provincia a Teramo ha votato il 94,3% degli aventi diritto, la più alta percentuale da quando ci sono le elezioni di secondo livello. Alla chiusura del seggio elettorale hanno votato 578 aventi diritto su 613 con una percentuale di affluenza del 94,3% la piu’ alta registrata da quando ci sono le elezioni di secondo livello. Nel 2019 per il rinnovo del consiglio votò l’85% degli aventi diritto; nel 2018 per l’elezione del presidente Diego Di Bonaventura oggi in carica, la percentuale dell’affluenza fu dell’89%.