Gradimento presidenti Regione, Marsilio ai piedi del podio

L’AQUILA – Appena eletto il neo Governatore Marsilio ottiene un onorevole quarto posto in classifica. E’ tutto leghista il podio della nuova edizione del ‘Governance Poll’ realizzato per ‘Il Sole 24 Ore’ e pubblicato sul quotidiano. Un podio che vede in testa Luca Zaia, ormai un habitué del primo posto nel Governance Poll, che riceve il 62% dei consensi con un incremento di quasi 12 punti rispetto al risultato delle regionali del 2015. Sono 11 i punti che lo separano dall’inseguitore, il governatore del Friuli Massimiliano Fedriga, con il 51,1%. Terzo classificato è Attilio Fontana della Lombardia. Il centrodestra occupa anche il quarto e quinto posto in graduatoria con i due neoeletti in Abruzzo, Marco Marsilio, e Sardegna, Antonio Solinas.

Il primo presidente targato Pd è l’emiliano Stefano Bonaccini (in sesta posizione), che consolida il 44,2%, anche se diminuisce di 4,8 dal giorno delle elezioni. La Sicilia di Nello Musumeci non riesce a spostarsi dal’’ultimo posto che occupava già in modo più o meno stabile ai tempi di Rosario Crocetta.

Il sondaggio misura e mette a confronto l’attuale livello di gradimento di 16 presidenti di regione (4 esclusi: Piemonte perché va al voto il 26 maggio; Basilicata perché il governatore è stato appena eletto; Valle D’Aosta e Trentino A.A. perché in queste due ultime regioni non è prevista l’elezione diretta del Presidente).

Per ogni Regione sono stati interpellati mille elettori, sottoponendo loro questa domanda: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del Presidente della Regione. Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale Presidente della Regione?”. L’indice di gradimento così ottenuto è stato, poi, posto a confronto con il livello di gradimento del giorno di elezione in modo da proporre per ciascun governatore l’indicazione di tendenza in aumento o in diminuzione.