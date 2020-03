Il Covid 19 arriva anche a Vasto

VASTO – Sarebbe di Vasto l’uomo attualmente ricoverato in isolamento all’ospedale “San Pio” della città, risultato positivo al Covid 19, dal test eseguito nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Il campione è stato inviato all’Istituto superiore di Sanità per le controanalisi. Se confermato, si tratterebbe del sesto caso in Abruzzo.

Lo comunica il Servizio prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo. Il sindaco Francesco Menna, informato dal Dipartimento di prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti, ha disposto immediatamente la chiusura per quattro giorni del polo liceale “Raffaele Mattioli”: il paziente è una “unità di personale” della scuola. Chiuse, fino al 7 marzo, anche tutte le altre scuole, di ogni ordine e grado, della città.

“Durante la chiusura – in vigore da oggi, mercoledì 4, fino a sabato 7 marzo – sarà effettuata la sanificazione della struttura, azione necessaria ai sensi delle vigenti disposizioni normative”. Il sindaco Menna invita la cittadinanza “a seguire le norme di prevenzione diramate dal Ministero della Salute e di evitare il diffondersi di notizie non ufficiali che servono solo a generare panico. La situazione è sotto stretto controllo ed è scrupolosamente gestita secondo i protocolli attualmente vigenti”.