Pescara di nuovo sconfitto: biancazzurri ultimi in classifica

PESCARA – Il Pescara non ha demeritato, eppure la casella zero punti conquistati si è accesa inesorabilmente. Stop interno del Delfino contro un Empoli che ha giocato meglio e soprattutto ha sfruttato due errori in fase difensiva dei biancazzurri. Buona la reazione del Pescara dopo il primo vantaggio ospite realizzato da Romagnoli. Il pari è stato un gol di potenza di Maistro, il secondo consecutivo dopo quello di Reggio Calabria.

Dopo l’intervallo ospiti di nuovo in vantaggio con Moreo ma in questo caso la reazione del Pescara non c’è stata. Tanta buona volontà ma zero pericoli per la porta ospite. La mancanza di Asencio e Ceter si è sentita. La gara di oggi ha aperto il primo tour de force della stagione. Martedì 20 ottobre il Pescara giocherà a Venezia e poi sabato 24 riceverà il Frosinone. Altri due scontri da non sottovalutare.

In conferenza stampa Oddo è stato chiaro: “Fino al 94′ siamo stati in partita. Avremmo meritato almeno il pareggio. Due errori fatali. Per il resto nulla da rimproverare. Pazzini ? Non ne so nulla, non mi risulta e poi non gioca da un anno.

Preoccupato per la classifica ? Dopo 3 partite mi sembra assurdo. Sono super sereno. Ho fatto i complimenti alla squadra”.