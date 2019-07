Concerto Jovanotti, il Prefetto blocca la tappa abruzzese

VASTO – Il tour per le spiagge italiane di Jovanotti è iniziato. Ma in Abruzzo ci sono problemi. Ad oggi, il mega concerto del 17 agosto a Vasto non si farà. Lo ha comunicato il prefetto di Chieti per la mancanza dei requisiti di sicurezza.

“Io e i miei figli siamo fan di Jovanotti ma a tutt’oggi è impossibile realizzare il concerto sulla spiaggia di Vasto”. Tutto questo per questioni di sicurezza e di incolumità delle migliaia di partecipanti. Boccone amaro per i fan del Jova nazionale che aveva inserito la data di Vasto nel tour sulle spiagge italiane. Insomma rischia quasi sicuramente di saltare il Jova beach party.

Il Prefetto precisa che gli organizzatori hanno presentato a marzo un progetto bocciato dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e tale progetto così è rimasto. Su un eventuale luogo alternativo sono proprio gli organizzatori a dover decidere ma a un mese di distanza sembra difficile cambiare location. Oltre 40.000 i biglietti venduti.

Il prefetto di Chieti si rivolge da “fan” a Jovanotti perché è sicuro che il cantante non sia a conoscenza delle molteplici criticità del luogo, “altrimenti non metterebbe repentaglio l’incolumità di decine di miglia di fan”. Ora si attende una risposta.