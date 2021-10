L’Abruzzo torna al voto, 72 comuni avranno un nuovo sindaco

L’AQUILA – Si voterà in 72 Comuni della Regione domenica e lunedì, 3 e 4 ottobre. Si torna alle urne per i rinnovo dei Consigli Comunali e dei sindaci. Domenica si vota dalle ore 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, poi inizia lo spoglio.

Di questi 72, cinque i Comuni con più di 15mila abitanti nei quali l’eventuale ballottaggio è in programma il 17 e 18 ottobre: si tratta di Sulmona, Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, Roseto degli Abruzzi.

Anche quest’anno a causa del Covid le elezioni si svolgeranno secondo regole particolari indicate nel protocollo nazionale di sicurezza. A questi dettami devono attenersi elettori, scrutatori, segretari e presidenti di seggio. Oltre al documento di identità e alla tessera elettorale ci si dovrà recare al seggio indossando la mascherina protettiva che può essere tolta soltanto al momento del riconoscimento con la foto del documento.

Durante le operazioni di voto sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza di un metro in caso di coda all’ingresso e di 2 metri dagli scrutatori. All’ingresso e prima di impugnare la matita copiativa ci si dovrà igienizzare le mani utilizzando i dispenser messi a disposizione nel seggio. Il green pass sarà necessario per i componenti del seggio in caso di ballottaggio, perché dal 15 ottobre c’è l’obbligo della carta verde ma devono comunque indossare anch’essi la mascherina.

Non è prevista la misurazione della temperatura fuori dal seggio elettorale, tuttavia chi ha febbre uguale o superiore a 37.5°, sintomi influenzali, è sottoposto a quarantena o isolamento fiduciario o ha avuto contatti con persone positive, deve stare a casa. Chi a causa della quarantena non può andare alle urne o è allettato in un reparto Covid, può votare facendo richiesta del voto al domicilio o presso la struttura sanitaria. Nel corso del voto occorre che siano previste periodiche pulizie dei locali.

La città più grande dove si vota è Vasto dove sono 6 i candidati a sindaco. A Lanciano sono 4 gli aspiranti alla poltrona di sindaco. A Francavilla al Mare sono 8. A Sulmona 4 gli aspiranti primi cittadini. A Roseto degli Abruzzo 5 i candidati.