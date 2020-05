Coronavirus, in Regione misure restrittive più leggere

PESCARA – Anche l’Abruzzo ha le sue regole anti-covid. Una sorta di alleggerimento delle misure restrittive da parte del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che autorizza le passeggiate anche nell’area metropolitana pescarese. Alla vigilia del primo maggio, viene dunque consentita la circolazione delle persone anche nelle aree preferite dai cittadini per le passeggiate, cioè il lungomare e la ‘strada parco’, fino ad oggi chiuse dai sindaci in occasione delle festività pasquali, del 25 aprile e per il primo maggio. Il Comune di Pescara e quello di Montesilvano hanno recepito il provvedimento regionale e revocato, per domani, la chiusura delle due strade, nonché l’interdizione dell’accesso alla spiaggia. Ieri, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto si era detto contrario alla riapertura.

Sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, dal 4 al 17 maggio allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;

sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo. Consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog.

Consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all’aria aperta e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza;

Nei giorni di domenica 3 maggio e domenica 10 maggio 2020 (festa della mamma) è consentita l’apertura, fino alle ore 13.30, del commercio al dettaglio di vivai e fiorai;

Consentito lo spostamento all’interno del proprio territorio regionale, dove sono i natanti e/o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione dei velivoli.