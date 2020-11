Covid, in Abruzzo c’è carenza di bombole d’ossigeno

L’AQUILA – Ci sarebbero difficoltà di reperimento di bombole di ossigeno per le cure domiciliari di pazienti affetti da patologie respiratorie o connesse al Covid-19. Questa situazione ci sarebbe in particolare in Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Valle d’Aosta e alcune zone del Piemonte e della Sicilia. E’ quanto emerge da un monitoraggio effettuato da Federfarma, associazione che riunisce oltre 18 mila farmacie in Italia e che lancia un appello a tutti i cittadini. Se si hanno a casa bombole di ossigeno che non usiamo, bisogna riportale in farmacia.

A puntare l’attenzione su questo problema, che preoccupa sempre di più in concomitanza con l’aumento di contagi nel nostro Paese, è un Tavolo di confronto avviato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) con Federfarma e Assogastecnici (che riunisce le aziende che producono e distribuiscono gas speciali e medicinali) per assicurare le terapie necessarie a tutti i malati in assistenza domiciliare.

“La restituzione delle bombole di ossigeno in farmacia è necessaria per garantire la disponibilità di ossigeno terapeutico a tutti i malati affetti da patologie respiratorie o colpiti da Covid-19 – afferma il presidente di Federfarma Nazionale Marco Cossolo.

Una volta riconsegnate in farmacia, infatti, come previsto dall’Aifa, potranno essere sanificate e riempite di ossigeno terapeutico per un nuovo utilizzo. Le farmacie, da parte loro, hanno dato la più ampia disponibilità a collaborare per agevolare l’accesso ad un farmaco salvavita, qual è l’ossigeno terapeutico. E per sensibilizzare la popolazione sul problema partirà a breve una campagna di comunicazione promossa da Aifa, in collaborazione con Federfarma e Assogastecnici.