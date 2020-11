L’AQUILA – Il presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza che pone l’intero Abruzzo in Zona Rossa dal 18 novembre per due settimane. Confermate e recepite tutte le indicazioni nazionale per le zone rosse, che saranno in vigore dal 18 novembre al 3 dicembre.

Nessuna altra misura più “restrittiva” rispetto alle misure fissate dal Governo. Pertanto per la didattica a distanza, alle Superiori si aggiungono soltanto seconde e terze medie. Restano aperte tutte le altre scuole.