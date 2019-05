Il tempo delle Metamorfosi, un percorso per ritrovare se stessi

SULMONA – Uno spazio di condivisione in cui ritrovarsi per uscire dall’automatismo, dalle “cose che si ripetono sempre” e per riprendere in mano la propria esistenza. Stiamo parlando de “Il tempo delle Metamorfosi”, un percorso di counseling di gruppo che avrà inizio a partire da settembre 2019, finalizzato a fornire gli strumenti necessari per il superamento degli ostacoli ad ogni individuo che sente di dover cambiare qualcosa nella propria esistenza.

Venerdì 10 maggio dalle ore 16,30, all’hotel Meeting di Sulmona, l’associazione Abruzzo Forte e Gentile, presenterà l’iniziativa in un open day per far sperimentare ai presenti alcune tecniche di “trasformazione” personale. Una sorta di percorso aperto anche a chi vuol avvicinarsi semplicemente a nuove discipline come ad esempio la bioenergetica, la meditazione, la cromoterapia, lo Yoga della risata, la Pnl, il Feng Shui,le costellazioni familiari. Gli incontri si svolgeranno a cadenza mensile, e saranno a tema.

“Sarà uno spazio dove gettare il seme di una nuova umanità – spiega il presidente dell’associazione Abruzzo Forte e Gentile, la scrittrice Rossella Tirimacco – in grado di riportare l’amore, la bellezza e la fratellanza in un mondo reso sempre più nevrotico e violento da un’economia folle e opprimente che ha schiacciato l’essere umano sotto la morsa del neoliberismo. Uno spazio dove far emergere il leader che è in ogni individuo, in un percorso di conoscenza e consapevolezza. Uno spazio di trasformazione e crescita personale dove apprendere il linguaggio dell’anima ed eliminare gli inquinanti e atteggiamenti egoici che non aiutano a far emergere la nostra naturale bellezza, né aiutano a raggiungere gli obiettivi che ci proponiamo”.

La figura di Ovidio e le metamorfosi sono gli sono gli elementi su cui si sviluppa l’intero progetto. Parlando di trasformazione, infatti, non si può non tirare in ballo il sommo poeta e la sua opera “Le Metamorfosi” , il poema epico-mitologico incentrato sulla metamorfosi e con cui Ovidio ha reso celebri storie e racconti dell’epoca greco-romana. Il panorama degli antichi classici, era infatti traboccante di divinità e creature soprannaturali che mutavano forma o cambiavano aspetto.

Per tale ragione il mito è un elemento essenziale della nostra psiche, e già il nome “psiche” (dal greco “anima”) ci riporta al mito di Amore e Psiche. Sempre dal mito deriva il “narcisismo”, un disturbo della personalità, il cui termine si ispira al mito di Narciso, o l’aracnofobia una paura esagerata e irrazionale (sfociata in fobia) dei ragni, e che prende spunto dal mito di Aracne, la bella fanciulla abilissima nel tessere che venne trasformata in un ragno dalla dea Atena, per punirla della sua superbia. E sono appunto i miti, gli eroi e le “trasformazioni” che accompagneranno in particolare questi nostri percorsi in cui intraprenderemo “il viaggio dell’eroe” alla scoperta di noi stessi.

I corsi verranno gestiti da Patrizia Sacchetti Counselor e Trainer Aleph in Pnl umanistica Biodinamica integrata e Trainer certificata Sico e da Rossella Tirimacco Mental coach, Master Aleph in Pnl Umanistica Biodinamica integrata, scrittrice e operatrice Feng Shui. Durante i corsi ci saranno diversi ospiti specializzati in diverse discipline che apporteranno la loro competenza all’interno dei gruppi.

Per tutte le info: http://abruzzoforteegentile.altervista.org/percorsi-di-counseling-di-gruppo-il-tempo-delle-metamorfosi/