Pescara al centrodestra, plebiscito per Carlo Masci

PESCARA – A Pescara vince Carlo Masci. Per lui percentuali intorno al 50 per cento. Resta ora da vedere se ci sarà ballottaggio o meno. Il Comune più popoloso d’Abruzzo è andato alle urne, con una affluenza inferiore rispetto al 2014, per eleggere il primo cittadino del post Alessandrini.

Questo l’ultimo aggiornamento: intorno ad ora di cena: (fonte Viminale – 65 sez. su 170) :

MASCI 51,41%;

SCLOCCO 22,20%;

ALESSANDRINI 13,07%;

COSTANTINI 6,15%;

GIANNI TEODORO 2,53%;

STEFANO CIVITARESE MATTEUCCI 2,37%;

MIRKO IACOMELLI 0,63%;

GIANLUCA BALDINI 0,65%.