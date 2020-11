Regione Abruzzo, ristori per il comparto montagna

L’AQUILA – Una legge regionale per ristorare il comparto della montagna. Se ne doterà l’Abruzzo quando approderà in Consiglio. Tre milioni e 250 mila euro con la legge regionale che ristorerà imprese, comuni e maestri di sci. La Regione Abruzzo anticipa così i provvedimenti del Governo. Per loro in particolare vengono stanziati dai 300 ai 400 mila euro. Per i gestori il contributo è a fondo perduto come indennizzo per le spese di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti.

Per i comuni c’è invece il rimborso per i canoni concessori non incassati e questo aspetto è di fondamentale importanza. I destinatari del provvedimento sono i gestori delle aree sciistiche, i comuni e la filiera rappresentata da mastri di sci, noleggiatori e guide alpine.

La legge domani approda in Consiglio Regionale. Primo firmatario il consigliere della Lega e sindaco di Ovindoli Simone Angelosante che rivendica l’importanza di un provvedimento in un momento in cui a livello nazionale. La Regione Abruzzo in Italia è la prima a muoversi in questo senso. Tra i proponenti anche il presidente della Regione Marco Marsilio e il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri.