Riprendono le vaccinazioni in Abruzzo, anche per gli over 12

PESCARA – Dopo lo stop estivo, sono riprese anche in Abruzzo le vaccinazioni anti-Covid e, in vista della riapertura delle scuole e non solo per questo motivo, negli hub vaccinali proseguono le somministrazioni agli over 12.

Nel centro vaccinale di via Tirino a Pescara, questa mattina, molti adolescenti, ma anche giovani stranieri, si sono sottoposti alla vaccinazione. Ci sono anche genitori che ritengono importante la vaccinazione quale strumento efficace per combattere la pandemia.

Tutti i cittadini abruzzesi che abbiamo compiuto i 12 anni di età potranno prenotare la vaccinazione utilizzando una delle seguenti modalità messe a disposizione da Poste: sul portale prenotazioni.vaccinicovid.gov.it inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria;

contattando il numero verde 800 00 99 66, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20;

utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria); con l’ausilio dei 630 portalettere, attraverso i palmari a loro disposizione inviando un SMS, indicando il codice fiscale, al numero 339 9903947. Entro 48-72 ore si verrà ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento.

Il sindaco Carlo Masci e l’assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia, d’intesa con la Asl, fanno sapere che “dalle ore 12 di oggi, 16 agosto, e fino a esaurimento delle disponibilità, le persone che abbiamo il requisito di aver compiuto i 12 anni di età possono prenotarsi sul sito istituzionale del Comune per ricevere, nella mattinata di sabato 21 agosto, la vaccinazione anti-Covid 19.

La procedura da seguire è quella già utilizzata nelle precedenti finestre di somministrazione del vaccino: basterà infatti collegarsi al sito www.comune.pescara.it e dalla tab “Vaccinazione anti-Covid 19” accedere a “Prenota vaccinazione per residente nel Comune di Pescara.

Il sistema restituirà un orario in cui presentarsi sabato presso il centro di via Tirino. Le dosi prenotabili sono 700. Necessario, come già in precedenza, presentarsi con i moduli compilati che sono scaricabili dalla stessa piattaforma all’atto della prenotazione “.