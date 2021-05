Vaccini, anche gli ultraquarantenni potranno prenotarsi

L’AQUILA – AL via anche le prenotazioni per la vaccinazione degli over 40. La piattaforma è atitva da lunedì 17 maggio dopo il via libera del Commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Comunque i criteri per stabilire la priorità delle somministrazioni rimangono anzianità e fragilità.

In Abruzzo è tutto pronto ed il Presidente Marco Marsilio ha annunciato i prossimi provvedimenti: “Siamo praticamente pronti a partire con l’iscrizione alla vaccinazione degli over 40. Lunedì verrà aperta la piattaforma per la prenotazione dei vaccini anche agli over 40”.

Sul portale sanità della regione Abruzzo non è ancora disponibile il link per la prenotazione della vaccinazioni anti-Covid per gli under 50, che dovrebbe essere implementato nei prossimi giorni. L’adesione alla campagna di vaccinazione può essere espressa attraverso la piattaforma di Poste italiane, gli sportelli Atm Postamat attivi sul territorio regionale, la rete dei portalettere in servizio in Abruzzo e il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00). Si aggiunge anche un servizio di prenotazione tramite sms: bisogna inviare il proprio codice fiscale al numero 339 990 39 47 per essere ricontattati entro 72 ore e ultimare la procedura. Per le persone disabili e con fragilità e per la categoria dei caregiver, invece, la prenotazione avviene ancora tramite un servizio dedicato sulla piattaforma regionale.