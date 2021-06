Vaccini, si parte dai sedici anni in su

L’AQUILA – Sarà attiva dalle ore 14 di giovedì 3 giugno, la piattaforma Poste: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni. Il generale Francesco Paolo Figliuolo domani aprirà la piattaforma telematica per tutti i cittadini dai 16 ai 69 anni. Per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, la Regione sta attendendo le indicazioni ufficiali da parte della struttura commissariale. Pescara è partita in anticipo: ieri sono state attivate le prenotazioni per gli over 18 ma solo per i residenti in città.

Via libera anche alle vaccinazioni nelle farmacie (hanno aderito oltre 300 farmacie su 400) e nelle aziende. Al via, dunque, la vaccinazione di massa per raggiungere l’immunità di gregge, afferma il presidente Marco Marsilio, a Ferragosto. Per i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni, la direttiva è di utilizzare il vaccino Pfizer.

Le somministrazioni saranno effettuate seguendo la tempistica delle prenotazioni e non per fascia di età, rispettando l’ordine cronologico, dunque.

Sono cinque le modalità per prenotare la dose:

C’è il portale delle Poste, collegandosi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/, muniti del proprio codice fiscale e del numero di tessera sanitaria. Si può contattare il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzare uno dei 270 sportelli Postamat presenti sul territorio regionale (anche senza essere clienti Poste ma accedendo con la tessera sanitaria). Ci si può prenotare tramite i portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione. È attivo, infine, il servizio di prenotazione via sms, inviando un messaggio contenente il codice fiscale al numero 339.9903947. Entro 48-72 il servizio clienti di Poste Italiane ricontatterà l’utente per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento.

Da domani la piattaforma Poste sarà abilitata anche a ricevere le prenotazioni per la vaccinazione da parte dei cittadini italiani iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero).

Intanto ieri in Abruzzo sono iniettate 10.894 dosi. In totale (dato aggiornato a ieri) sono 283.071 i cittadini abruzzesi che hanno ricevuto la prima e la seconda dose. Complessivamente in Abruzzo sono state somministrate 803.131 dosi, pari al 89.6% di quelle ricevute in consegna. Secondo le elaborazioni de ilsole24ore.com l’ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Abruzzo è di 11.627. Di queste 550 sono monodose. A questo ritmo ci vorrebbero 2 mesi e 26 giorni per coprire il 70% della popolazione. L’obiettivo sarebbe raggiunto il giorno 27 agosto 2021 in linea con le previsioni del governo

Sono circa settemila i maturandi che hanno manifestato il loro interesse a vaccinarsi entro i termini previsti dalla piattaforma. Ma chi ha perso l’appuntamento con la prima manifestazione di interesse sul sito della Regione, e quindi non può registrarsi tramite Poste, non dovrebbe avere problemi. Le dosi, infatti, saranno inoculate anche a coloro che non sono riusciti a prenotarsi. I ragazzi che vorranno vaccinarsi potranno perciò andare direttamente negli “hub” predisposti dalle singole Asl, muniti di un’autocertificazione che attesta la loro condizione di maturandi. 15 i punti individuati dalle singole Asl. Domani partiranno le somministrazioni per i ragazzi che sosterranno l’esame di maturità al via dal 16 giugno.