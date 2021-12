Vaccini, l’Abruzzo va oltre l’83%. Boom di terze dosi

L’AQUILA – Siamo ormai a quota 207.223 con le terze dosi fino ad ora somministrate in Abruzzo. Del totale, 62.326 dosi negli ultimi sette giorni, con il picco di quasi dodicimila unità registrato venerdì. Il totale settimanale è in crescita del 30% rispetto ai sette giorni precedenti. Sono 5.434, invece, le prime dosi somministrate in una settimana, dato in crescita del 44% rispetto ai sette giorni precedenti; la variazione raggiunge il +115% considerando il totale di due settimane fa. I numeri sono aumentati in particolare negli ultimi giorni, di certo per effetto dell’introduzione del Super Green pass.

Intanto, la copertura vaccinale, ovvero la popolazione che ha completato il ciclo con due dosi o con un siero monodose, è all’83,8%. Oltre 150mila, invece, le persone over 12 senza neppure una dose e, quindi, senza Green pass “rafforzato”.

E oggi, prima giornata all’insegna del clima natalizio per temperature e accensioni di luminarie e alberi in case e piazze, sarà un pò la prova generale dei comportamenti in strade e negozi anche alla luce delle novità introdotte dal Super Green pass.