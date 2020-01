Zauri lascia la panchina biancazzurra

PESCARA – Finisce l’avventura in prima squadra per Luciano Zauri. Il tecnico si è dimesso dopo l’incontro con i vertici societari. Legrottaglie in questi giorni dirigerà gli allenamenti in attesa del nuovo tecnico.

Ipotesi Pillon e Di Biagio per la sostituzione. Il primo avrebbe già detto che tornerebbe con entusiasmo e piacere in Abruzzo. Queste le parole di Zauri: “L’amarezza nel rinunciare al mio ruolo di allenatore non è negoziabile rispetto alla difesa di valori che ritengo fondamentali uni dei quali è il rispetto della maglia #BiancAzzurra. Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha concesso e tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni, atleti e membri dello staff, perché tutti mi hanno lasciato delle cose importanti”.