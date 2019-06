Balneazione, la qualità delle acqua migliora

PESCARA – Arriva una buona notizia per i turisti abruzzesi. Esiti confortanti dalle analisi dell’Arta nei punti di monitoraggio nelle zone antistanti Via Leopardi e Via Galilei a Pescara. In una nota del settore politiche energetiche ambientali Geologia e Protezione Civile del Comune di Pescara si legge che a seguito delle analisi rutinarie dello scorso 24 giugno, effettuate dai tecnici dell’Arta, nei punti di monitoraggio nella zona antistante “Via Leopardi” e “Via Galilei”, sono emersi dati favorevoli che evidenziano un netto miglioramento della qualità delle acque di balneazione.

“Se tali risultati – prosegue la nota – saranno confermati anche per i campionamenti previsti per i primi giorni del mese di luglio, l’Amministrazione potrà chiedere alla Regione Abruzzo (Servizio Opere Marittime) la riapertura alla balneazione dei citati tratti di mare”