Elezioni, a Chieti sarà ballottaggio DI Stefano – Ferrara

CHIETI – Servirà il ballottaggio a Chieti il 4 e 5 ottobre per scegliere chi guiderà il Comune per i prossimi cinque anni. In corsa il candidato sindaco del centro destra Fabrizio Di Stefano e il candidato del centro sinistra Diego Ferrara. Di Stefano, candidato della Lega che è il primo partito in città con il 16,96% dei consensi , seguito da Fratelli d’Italia che ha ottenuto quasi il 14%., non è riuscito a conquistare palazzo d’Achille al primo turno come aveva annunciato durante la campagna elettorale, ma ha comunque ottenuto il 38,81%. Il centrodestra ha preso 12.381 voti mentre Di Stefano 11.159. Ferrara con il 21,50% dei consensi ha vinto il testa a testa con Bruno Di Iorio che ha ottenuto il 20%. Si avvicina al 13% Paolo De Cesare, l’altro candidato civico,mentre i candidato del Movimento 5 Stelle di Luca Amicone ha preso il 6%. Si aprono ora altri 15 giorni di caccia ai voti per il dopo Di Primio.

Ecco i dati definitivi: 57 sezioni su 57

Votanti totali 29938, Uomini 14600, Donne 15338.

Fabrizio Di Stefano: 11159 voti (Lega Salvini Abruzzo 4566 voti, 16,96% , Fratelli d’Italia 3719 voti, 13,81% , Unione di Centro 2382 voti 8,85%, Ideabruzzo 780 voti 2,90%, Giustizia Sociale 718 voti 2,67% , Il Popolo della Famiglia- Cambiamo! Chieti 216 voti 0,8%)

Diego Ferrara: 6183 voti (Partito Democratico 1659 voti 6,16% , Chieti per Chieti 1232 voti 4,58 %, La Sinistra con Diego 980 voti 3,64% , Lista Ferrara Sindaco 726 voti, 2,70%)

Bruno Di Iorio: 5848 voti (Forza Chieti 2105 voti, 7,82%, Chieti Viva 1306 voti 4,85% , Bruno Di Iorio Sindaco per Chieti, 1297 voti 4,82% , Azione Democratica 753 voti 2,80%)

Paolo De Cesare: 3627 voti (Chi Ama Chieti 1362 voti, 5,06%, Chieti C’è 720 voti 2,67% , Azione Politica 439 voti 1,63%, La Teatinità 311 voti 1,16%)

Luca Amicone: 1938 voti ( M5S 1655 voti 6,15% ).