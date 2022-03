Le barche abruzzesi tornano in mare

PESCARA – Le marinerie abruzzesi sospendono lo sciopero contro il caro gasolio, iniziato il 6 marzo. La decisione è stata presa nel corso di un incontro che si è svolto a Pescara. Le barche ritornano in mare e domani riaprono i mercati ittici.Domani torna la vendita del pesce fresco in Abruzzo dove riaprono i mercati ittici dopo circa dieci giorni di chiusura dovuta al fermo della flotta peschereccia.

Dopo la riunione svoltati ieri a Pescara, gli armatori delle barche ferme agli ormeggi per la protesta contro il caro carburante, hanno deciso di sospendere lo sciopero per non perdere i clienti e per evitare che i commercianti del territorio vadano a rifornirsi nelle regioni vicine.