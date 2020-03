L’Italia si ferma. L’Abruzzo si adegua

L’AQUILA – Il coronavirus non fa sconti, in tutti i sensi. In in Abruzzo come in tutte le Regioni italiane decisa dal governo la chiusura delle scuole e degli atenei fino a metà marzo. La chiusura avrà effetto a partire da oggi, 5 marzo, e si protrarrà fino al weekend del 14-15 marzo, salve ulteriori proroghe.

La decisione è stata presa ieri, intorno alle 14, dal Consiglio dei Ministri. Il governo, per la decisione di chiudere scuole e università che scatterà da oggi, si è affidato al parere della commissione scientifica che già aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. Nel pomeriggio di ieri la comunicazione ufficiale della chiusura delle scuole e delle Università a partire da domani, data dal Premier Giuseppe Conte e dal ministro Azzolina.