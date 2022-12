Strada dei Parchi, aumenti ancora rinviati

L’AQUILA – E’ stato confermato lo stop agli aumenti con l’impegno a rivedere i pedaggi al ribasso, senza dimenticare la determinazione (assicurata da Anas) per incrementare le manutenzioni ordinarie nel 2023. E’ quanto emerso durante la riunione al Mit sulla A24-A25 durante la quale il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini ha incontrato una delegazione di sindaci di Lazio e Abruzzo. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha già fissato un nuovo incontro a gennaio per fare un nuovo punto della situazione”.

Cauta soddisfazione quella che esprime Velia Nazzaro, il sindaco di Carsoli da sempre in prima linea nella complessa questione: “Dal 2018 ad oggi, ossia da quanto abbiamo cominciato questa battaglia abbiamo incontrato ben 5 ministri. E’ giunto il momento di un salto di qualità del confronto arrivando davvero ad una soluzione definitiva”.

Appuntamento ufficiale quindi a metà gennaio: tutti intorno allo stesso tavolo si lavorerà per una soluzione ad ambo le questioni. Lo si apprende da una nota secondo cui “i primi cittadini che sono intervenuti hanno sottolineato la soddisfazione per l’approccio del ministro Salvini che vuole trasformare il Mit nel dicastero dei sindaci”. Così in una nota congiunta, delle 18 circa, sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo.

Dall’incontro è emersa la volontà di provare a dare una soluzione definitiva a questo annoso problema, con l’impegno del Ministro a tracciare un percorso condiviso per arrivarvi. Le tariffe restano bloccate al 31 dicembre 2017 anche per l’anno 2023, con l’impegno da parte del Ministero e di Anas a trovare una soluzione, che pur se non nell’immediato, ne possa permettere un cospicuo abbattimento. I lavori di messa in sicurezza, riguardanti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, vanno avanti.

Il commissario Avv. Corsini, prosegue nell’operato posto in essere dal suo predecessore. Va avanti anche il passaggio di tutte le maestranze da Strada dei Parchi ad Anas, come previsto dalla norma. A breve verrà istituito il tavolo istituzionale previsto dal decreto infrastrutture e sempre chiesto a gran voce dai Sindaci ed Amministratori di Lazio e Abruzzo. In accordo con il Ministro ci sarà una nuova convocazione della delegazione dei Sindaci ed Amministratori di Lazio e Abruzzo intorno alla metà del mese di gennaio 2023, per monitorare e verificare che quanto detto venga portato avanti. I Sindaci e gli Amministratori non mollano, determinati più che mai a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a risolvere definitivamente il problema del “caro-pedaggi” e della sicurezza della A24/A25.