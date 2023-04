Strada dei Parchi, L’Aquila Est – Ovest gratuita fino a fine anno

L’AQUILA – Il tratto autostradale L’Aquila est – L’Aquila ovest sarà gratuito dal 1 maggio al 31 dicembre, o fino all’uso della cifra stanziata. Si tratta di un percorso di 5 km. Firmata la convenzione tra il Comune e l’Anas che gestisce l’infrastruttura abruzzese dopo il nulla osta da parte del Mit.

Il Comune ha deciso di stanziare una cifra importante in bilancio: 100 mila euro per il 2023, altrettanti soldi per il 2024 e il 2025. Una cifra stimata dall’Anas in base all’utenza annua di quel tratto. Un risultato importante che avrà pure lo scopo di decongestionare il traffico cittadino usando quella strada quasi come fosse una tangenziale. Sarà gratuito il tratto per tutti e non solo per chi ha il telepass. Strada dei Parchi aveva chiesto una cifra superiore di quella chiesta oggi da Anas.

Il sindaco Biondi ha chiarito che questa iniziativa non è collegata alla battaglia degli amministratori di Abruzzo e Lazio. Il Comune ha una posizione precisa, ha detto, noi volevamo gratuità per i pendolari di A24 e A25, per chi si sposta per motivi di salute e lavoro.

L’impegno di Anas sarà massimo, ha detto l’ingegner Marasco. “Noi siamo gestori temporanei come sapete fino al 31 dicembre. Per i pedaggi ci siamo attivati affinché fosse tutto pronto per il 1 maggio perché quel tratto è parte integrante della mobilità comunale”.