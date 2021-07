Vaccini, l’Abruzzo procede a buon ritmo

L’AQUILA – L’Abruzzo si attesta sulle quindicimila somministrazioni di vaccini Covid al giorno, soprattutto a causa dei richiami di AstraZeneca. Per la precisione sono state 15.128 le dosi le dosi somministrate ieri. Il dato più alto di vaccinazioni quotidiane dallo scorso 4 giugno, in coincidenza con i “contagi zero” delle ultime 24 ore, non deve però indurre a conclusioni semplicistiche e tantomeno trionfalistiche.

Sul dato delle vaccinazioni pesa l’altissima incidenza (oltre cinquemila dosi) di inoculazioni di AstraZeneca, quasi tutti richiami di un siero per il quale l’Italia ha però praticamente azzerato le prossime commesse, così come per Johnson&Johnson.

L’andamento presente e futuro della campagna vaccinale, anche in Abruzzo, è pertanto ormai esclusivamente legato alle forniture di Pfizer, ed in minor misura di Moderna. Domani è previsto l’arrivo di uno stock di oltre 41mila dosi Pfizer, che basteranno per completare la settimana, ma per il futuro non vi sono certezze. L’accelerazione di ieri ha comunque portato ad anticipare la proiezione sul raggiungimento dell’immunità di gregge in Abruzzo al prossimo 1 settembre.