Abruzzo da zona bianca, a giugno niente più coprifuoco

PESCARA – Una buona notizia per l’Abruzzo. Alla luce degli ultimi dati, dal 7 giugno la Regione dovrebbe passare in zona bianca: via il coprifuoco, varranno solo le regole di comportamento, tra cui l’obbligo della mascherina e di rispettare il distanziamento. Le prime tre regioni a passare in zona bianca saranno, dal primo giugno, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna: via il coprifuoco. È la decisione presa nella cabina di regia a palazzo Chigi.

Una settimana dopo, dal 7 giugno toccherà anche ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Sempre che i dati confermino l’attuale trend. Nelle regioni in zona bianca varranno solo le regole di comportamento, tra cui l’obbligo della mascherina e di rispettare il distanziamento.

La cabina di regia tenutasi a palazzo Chigi ha affrontato anche il tema della presenza di pubblico in eventi e competizioni sportive. La presenza di pubblico – è stato deciso – è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1 giugno all’aperto e dal 1 luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

Nella cabina di regia tenutasi a palazzo Chigi sulle misure anti-Covid è stata decisa l’anticipazione della riapertura delle attività di parchi tematici e di divertimento al 15 giugno. Gli impianti di risalita in montagna riapriranno dal 22 maggio, alle condizioni indicate dalle linee guida. Aperture delle palestre il 24 maggio, quella delle piscine al chiuso il 1° luglio.

Nel monitoraggio pubblicato il 7 maggio nessuna regione aveva il requisito dell’incidenza. Il Molise, che aveva il dato più basso, era comunque a 56. Le cose sono migliorate la scorsa settimana. Il monitoraggio del 14 maggio, invece, presenta una situazione migliore. Prendendo in considerazione i dati fonte Ministero della Salute (periodo 7-13 maggio) sono tre le regioni con numeri da zona bianca: Molise (41), Sardegna (41) e Friuli Venezia Giulia (44) entreranno in questa fascia dal primo giugno, come confermato da fonti governative.